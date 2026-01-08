ÚLTIMA HORA: Confirman que Cruz Azul tendrá NUEVA CASA en el Clausura 2026 y no es el Estadio Ciudad de los Deportes

Arranca el Torneo Clausura 2026 y Cruz Azul tiene nueva casa. Luego de trascendiera que el equipo de La Noria iba a dejar Ciudad Universitaria para volver al Estadio Ciudad de los Deportes, La Máquina tendría otro inmueble para disputar sus juegos como local en la presente campaña del futbol mexicano.

Te puede interesar: OFICIAL: El estadio en el que jugará Cruz Azul en el Clausura 2026, según la Liga BBVA MX

De acuerdo con información de Mauricio Gutiérrez, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tendría nueva casa en Puebla, pues sus partidos de local durante el Clausura 2026 los disputarían en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble de 'La Franja'.

Durante el certamen que empieza este viernes 9 de enero, Cruz Azul va a recibir en casa al Atlas, Puebla, Tigres, Chivas, Atlético de San Luis, Pachuca, Xolos de Tijuana y Necaxa, equipos que tendrían que visitar La Angelópolis para jugar frente a La Máquina.

Para la Jornada 2, fecha en la que Cruz Azul recibe al Atlas, el partido podría sufrir un cambio de fecha y horario debido a que el martes 13 de enero, Puebla recibe a Mazatlán y el juego de La Máquina pasaría a disputarse el miércoles 14 de enero.

Calendario de Cruz Azul como local en el Clausura 2026

Martes 13 de enero:

Cruz Azul vs Atlas - 21:00 Hrs.

Sábado 17 de enero:

Cruz Azul vs Puebla - 21:00 Hrs.

Domingo 15 de febrero:

Cruz Azul vs Tigres - 19:00 Hrs.

Sábado 21 de febrero:

Cruz Azul vs Chivas - 21:00 Hrs.

Sábado 7 de marzo:

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 Hrs.

Sábado 4 de abril:

Cruz Azul vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Sábado 18 de abril:

Cruz Azul vs Xolos de Tijuana - 17:00 Hrs.

Domingo 26 de abril:

Cruz Azul vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas anuncia NUEVO DELANTERO para el Clausura 2026