OFICIAL: Cruz Azul jugará partido crucial de local fuera de Puebla

Cruz Azul Femenil recibirá a las Pumas de la UNAM en la última jornada del Torneo Clausura 2026. La Máquina Celeste hará de local en el Estadio Centenario de Morelos en busca de las tres unidades y soñar con la quinta posición de la clasificación general. A pesar de que, el club celeste ya aseguró liguilla, una combinación de resultados podría poner a la Máquina dos lugares arriba del que está actualmente antes del inicio de fecha.

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Con nueve triunfos, tres empates y cuatro derrotas, el equipo de La Noria está en la séptima posición con 30 unidades, cinco más que las Bravas de Juárez (dos partidos menos). Un triunfo celeste ante Universidad Nacional el sábado 25 de abril a las 3:45 pm les aseguraría dicho lugar y tendrían que esperar a lo que haga Deportivo Toluca y las Chivas del Guadalajara en sus respectivos partidos para ver si suben hasta la quinta posición.

Tijuana y Juárez por la octava posición

Las Bravas de Juárez tienen 25 unidades y dos partidos pendientes (vs Chivas y vs Atlas), mientras que, el Club Tijuana tiene el mismo número de puntos (peor diferencia de goles) y solo un cotejo ante las Cañoneras de Mazatlán. En el papel, el cuadro de Ciudad Juárez tiene en 'bandeja de plata' la clasificación, pero será hasta la última fecha para ver que club fronterizo se mete a la liguilla del Clausura 2026.