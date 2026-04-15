OFICIAL: Rayados de Monterrey sufre la SUSPENSIÓN de 4 jugadores para su juego vs Pachuca, de la jornada 16 del Clausura 2026

Rayados de Monterrey en su categoría SUB 21 no podrá contar con cuatro jugadores tras acarrear suspensiones, por lo que se medirá con esa merma ante Pachuca, en partido de la Jornada 15 de la Liga MX.

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Este 18 de abril se disputará este importante cotejo para ambas escuadras, que están casi con la misma cosecha de puntos luego de 14 fechas en el campeonato Sub 21, lo que viene a ser un golpe para Monterrey por sus cuatro bajas.

Rayados tiene 25 puntos en el torneo luego de seis juegos ganados y cuatro empates, ademas de cuatro sensibles derrotas. En penales, como se juega en esas divisiones, Rayados ha podido sacar más puntos y tiene un total de tres unidades en esa vía.

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En el caso de Pachuca, está igualado con Rayados en puntos a través de partidos, con seis victorias y cuatro empates, con cuatro derrotas, pero en las tandas de penales solo han sumado un punto, por lo que están con 23 en puntos totales.

Rayados, cuesta arriba en la Jornada 15 de la Liga MX Sub 21

Rayados con ese contexto tendrá una dura tarea ante Pachuca, con las bajas de Oscar Isaac Soto, expulsado y castigado dos partidos; Diego García expulsado y castigado por tres juegos; Daniel Villarreal, expulsado y sancionado con un partido y Joaquín Moxica expulsado y castigado por un par de compromisos.

El tema de la Pandilla además no acabará ahí porque paulatinamente irán recuperando a estos elementos, en un momento en el que la competencia va en aumento y los equipos buscan darle alcance.

Así marcha la tabla general en Liga MX Sub 21