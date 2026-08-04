OFICIAL: Cruzeiro dice que no negociará más con el América por Brian Rodríguez

Tras semanas de especulación sobre el posible fichaje de Brian Rodríguez por el Cruzeiro de la Brasileirão Serie A por fin los aficionados del Club América tienen una respuesta sobre el futuro de su jugador.

A través de las redes sociales del club lanzaron un comunicado en el que indican que las negociaciones para adquirir a Brian Rodríguez se encuentran frenadas y no continuarán, además, agradecieron al delantero uruguayo, al club y a todos los involucrados en la negociación.

"Cruzeiro informa a sus hinchas que no seguirá adelante con las negociaciones para el fichaje del delantero uruguayo Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América-MEX. El club agradece al atleta, al club y a todos los involucrados en las conversaciones, las cuales no se concretarán.", mencionan.

O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX.



A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas. pic.twitter.com/YbIHb7FYRV — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 4, 2026

¿Qué ha ganado Brian Rodríguez en el Club América?

Desde su llegada al Club América, el extremo uruguayo Brian Rodríguez se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo, acumulando una vitrina envidiable de títulos oficiales en el fútbol mexicano e internacional.

Su paso por las Águilas ha estado marcado por la conquista del histórico tricampeonato de la Liga MX, comenzando con el torneo Apertura 2023, seguido por el Clausura 2024 y reafirmando el dominio azulcrema en el Apertura 2024.

A nivel de campeonatos de instancias definitivas y torneos regionales, el atacante también ha sumado galardones de prestigio como el Campeón de Campeones (2023-24) y la Campeones Cup (2024), consolidando su etapa en la institución con múltiples estrellas.