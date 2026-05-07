OFICIAL: Definida la final de la Concacaf Champions Cup 2026

Todo en órden en la Concacaf Champions Cup 2026, habrá final mexicana en el certamen continental. El Deportivo Toluca y los Tigres de la UANL definirán al nuevo monarca del torneo tras derrotar en las semifinales a Los Ángeles Football Club y al SC Nashville respectivamente.

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En el caso del cuadro regiomontano, ganaron ambos partidos por la mínima diferencia y sellaron su pase al gran partido sin tanto sufrimiento. Casi contrario al bicampeón del fútbol mexicano, equipo que cayó 1-2 en su visita a la ciudad californiana y tuvo que venir de atrás en suelo mexiquense con un contundente 4-0 para sellar su pase al duelo por el campeonato.

Cabe recordar que, ambos clubes también están instalados en la liguilla del Torneo Clausura 2026 y sueñan con un doblete histórico. El equipo felino lleva ventaja de 3-1 sobre las Chivas del Guadalajara, mientras que, los pupilos de Antonio Mohamed tendrán que ganar por dos anotaciones en Pachuca si quieren meterse a las semifinales.

Final en el Nemesio Diez

Con su boleto a la final, el día sábado 30 de mayo las puertas del Infierno se abrirán para una final más en su historia. Tras la caída de los clubes de la Major League Soccer, la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 será en la casa de los Diablos Rojos y tendrán la ventaja de la localía ante unos Tigres que buscarán silenciar a toda la afición choricera.