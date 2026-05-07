ÚLTIMA HORA: Confirman que Julián Quiñones firma contrato hasta 2030, ¿Hola Europa?

El futbol de Arabia Saudita ya tomó una decisión sobre el futuro de Julián Quiñones. De acuerdo con el reporte de Cesár Luis Merlo, el delantero mexicano renovó su contrato con el Al-Qadisiya hasta el año 2030, luego de convertirse en una de las máximas figuras del campeonato saudí desde su llegada en 2024.

El atacante vive el mejor momento de su carrera y su impacto en Arabia ha sido inmediato. Gracias a sus actuaciones, el club se mantiene peleando en la parte alta de la tabla y sueña con cerrar una temporada histórica. Además, su regularidad lo mantiene como uno de los futbolistas mexicanos más destacados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde busca ser pieza importante para la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

La renovación también representa un golpe para equipos que seguían de cerca al delantero. En los últimos meses surgieron versiones sobre un posible interés desde la Premier League, además de intentos de clubes mexicanos como Club América, Cruz Azul y Monterrey por intentar repatriarlo. Sin embargo, el conjunto saudí decidió blindarlo como la gran figura de su proyecto deportivo.

Quiñones no solo se ha ganado a la afición con goles, también se ha convertido en el referente ofensivo del equipo. Apenas el pasado 3 de mayo marcó en la victoria sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, confirmando el enorme nivel que atraviesa.

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Los números de Julián Quiñones en Arabia

Julián Quiñones es actualmente el líder de goleo de la temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League con 29 anotaciones, cuando restan solamente tres jornadas para terminar el campeonato. El mexicano supera en la tabla a varias estrellas internacionales y mantiene una ventaja importante sobre Cristiano Ronaldo.

En todas las competencias de la presente campaña suma ya 33 goles, mientras que desde su llegada a Arabia Saudita acumula 58 anotaciones y 11 asistencias en 65 partidos oficiales.

Su contrato y su precio a nivel de mercado de Julián

Antes de la renovación, el contrato de Julián Quiñones finalizaba en 2028 y su cláusula de rescisión rondaba los 20 millones de dólares. Sin embargo, su valor actual de mercado, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, se encuentra cerca de los 15 millones de dólares.

Ahora, con el nuevo acuerdo hasta 2030 y un importante aumento salarial, el Al-Qadisiya dejó claro que no tiene intención de negociar a su máxima figura en el corto plazo.

La extensión contractual le da estabilidad al delantero de cara a los próximos años y también fortalece su valor en el mercado internacional. Con apenas 29 años y viviendo el mejor momento goleador de su carrera, Quiñones se mantiene como uno de los futbolistas mexicanos más cotizados.

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