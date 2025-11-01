OFICIAL: Definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

La fase final de la Liga MX BBVA Femenil está lista, ocho clubes buscarán el título del Torneo Apertura 2025 y alzar el trofeo a final de este semestre. Como es constumbre, las Amazonas de Tigres Femenil son las candidatas número uno para llevarse el torneo, aunque las Tuzas del Pachuca también tuvieron un certamen prácticamente impecable.

Aunado a ello, las Águilas del América también consiguieron su boleto a la liguilla y las Diablas Rojas del Toluca sorprendieron a propios y extraños con un torneo estelar. Chivas del Guadalajara, Rayadas de Monterrey, la Máquina Celeste de la Cruz Azul y Bravas de Juárez completan a los ocho equipos que estarán en los cuartos de final.

Liguilla Liga MX Femenil

Tigres UANL vs Bravas de Juárez

Pachuca vs Cruz Azul

Club América vs Rayadas de Monterrey

Deportivo Toluca vs Chivas del Guadalajara

Se quedaron fuera de la fase final

Club Universidad Nacional y Xolos de Tijuana se quedaron fuera de la disputa por el título tras estar acostumbrados a verlos en ella en anteriores semestre. El Club del Pedregal fue de más a menos en el Torneo Apertura 2025, al igual que las fronterizas, quienes tendrán que esperar hasta el siguiente año para pensar en el trofeo.

Finalmente, las Amazonas cuentan con seis títulos de Liga MX Femenil, dos más que las Rayadas de Monterrey, mientras que América y Club Deportivo Guadalajara cuentan con dos trofeos ganados. Por otro lado, Toluca buscará dar un golpe fuerte sobre la mesa y escribir su nombre entre los equipos ganadores del certamen femenil.