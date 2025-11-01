ÚLTIMO MOMENTO: Gilberto Mora sufre una fractura y es intervenido de emergencia; ¿Se pierde la Liguilla?

Malas noticias para el futbol mexicano. Los Xolos de Tijuana informaron este sábado 1 de noviembre que Gilberto Mora sufrió una lesión durante un entrenamiento con el equipo, por lo que requirió de una intervención quirúrgica.

Gilberto Mora sufre una fractura y es operado

De acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales, Gilberto Mora sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La lesión de Mora no compromete su rendimiento dentro de la cancha, ya que la fractura sufrida fue en la mano, por lo que el jugador de Tijuana podrá incorporarse a los entrenamientos en cuanto mejor su condición y tendrá que hacerlo con una protección especial.

Mora, de 17 años, disputó el partido más reciente de los Xolos ante Tigres, pero no estaría disponible para el duelo ante Pumas de la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de este domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitario.

La participación de Mora en la Liguilla del Apertura 2025 dependerá de la evolución de su recuperación

