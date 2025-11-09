OFICIAL: El delantero mexicano que rompió el récord de goles de ‘Chicharito’

Armando González la rompió en el Torneo Apertura 2025, el delantero sensación del futbol mexicano llegó a las 12 anotaciones tras su tanto en el partido contra los Rayados de Monterrey y superó lo hecho por Javier Chicharito Hernández hace 15 años por un futbolista sub-23 en un solo semestre.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICA! Portera de la Selección Mexicana se lleva el Guante de Oro del Mundial Sub-17 2025

El flamante selccionado mexicano se lució en el Akron para encaminar el triunfo del Rebaño Sagrado ante la Pandilla y dar un golpe de autoridad en la lucha por el título de goleo. 'Hormiga' igualó a Joao Pedro del Atlético San Luis en lo más alto de la clasificación de romperredes y podría haber triple empate de goleo si Paulinho del Toluca anota un tanto en el juego contra el América o si mete dos o más sería líder absoluto.

¿Cuánto vale González?

El ariete de 22 años está valuado por el portal especializado Transfermarkt en dos millones y medio de euros y tiene vínculo con las Chivas del Guadalajara hasta mediados de 2026. De momento, no se habla de alguna posibilidad de ir al futbol de Europa, aunque su llamado a Selección de México podría ser una vitrina para su carrera.

En plano futbolístico, las Chivas vencieron 4-2 a los Rayados de Monterrey y se establecieron en el sexto lugar de la tabla general con 29 unidades y estarán en la liguilla de manera directa.