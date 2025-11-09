¡HISTÓRICA! Portera de la Selección Mexicana se lleva el Guante de Oro del Mundial Sub-17 2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 regresa de Qatar con el tercer lugar del Mundial 2025 , un logro grabado en la historia. Sin embargo, todos los reflectores apuntan hacia la guardameta del Club América Sub-17, Valentina Murrieta, galardonada con el prestigiado Guante de Oro como la mejor portera del torneo.

Su desempeño a lo largo de la competencia fue monumental y fundamental para el Tri. En los cruciales partidos de eliminación directa contra Italia y Brasil (tercer lugar), Murrieta enfrentó un total de 11 penales, de los cuales atajó cinco, demostrando una templanza excepcional en momentos de alta presión en estancias definitorias.

La portera mantuvo su arco invicto en cuatro de los siete juegos mundialistas de México, recibiendo únicamente cuatro goles en toda la justa. Su participación fue, sin duda, la clave que permitió al equipo asegurar este tercer puesto, un resultado que engrandece el palmarés mexicano.

Las dirigidas por Miguel Gamero, encontraron el gol al minuto al minuto 90 con un autogol de Evelin. El Tricolor alargó el juego a los penales, donde la figura de Valentina Murrieta fue clave para ganar el partido.

#Sub17 ¡GUANTE DE ORO para Valentina Murrieta! 🧤✨

Muralla total, reflejos de campeonato. Orgullo infinito. 💚#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/mHPs8df9rj — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 8, 2025

México en categorías inferiores

El fútbol mexicano ha encontrado en las categorías inferiores un escenario de éxito internacional, en la rama varonil Sub-17 posee dos títulos mundiales (Perú 2005 y México 2011), además de dos subcampeonatos (2013 y 2019). Por su parte, la Selección Femenil Sub-17 ya había alcanzado el subcampeonato en la edición de Uruguay 2018. Estos logros cimentan la tradición del Tri en torneos juveniles a nivel global.