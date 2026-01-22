OFICIAL: El 2 de diciembre de 2026 quedarán definidos los ascensos y descensos

El Brasileirão 2026 será la edición número 71 del campeonato brasileño y la vigésima tercera bajo el formato de puntos corridos durante un año completo futbolístico . El torneo contará con 20 equipos, de los cuales 16 mantuvieron su lugar en la Serie A y cuatro lograron el ascenso desde la Série B tras la temporada 2025.

Entre las novedades destaca el regreso del Clube do Remo a la primera división después de más de tres décadas. El conjunto de Belém volverá a competir en la élite del futbol brasileño y disputará sus partidos como local en el Estadio Mangueirão, además de convertirse en el primer representante de la región norte en la Serie A desde 2005.

El Flamengo iniciará la temporada como campeón defensor, luego de haber conquistado el título en la campaña 2025, sumando un nuevo campeonato nacional a su historial.

El sistema de competencia se mantiene sin cambios, bajo un formato de todos contra todos y con definición directa de ascensos y descensos según la posición en la tabla general. Los equipos ubicados en los lugares 17, 18, 19 y 20 de la primera división descienden de manera automática, mientras que los cuatro primeros de la segunda categoría obtienen el ascenso directo, los clubes que subirán y bajarán de categoría se definirán el 2 de diciembre, en la última jornada de la temporada.

Equipos ascendidos y descendidos

Tras los resultados de la temporada 2025, Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo aseguraron su lugar en la Serie A 2026, luego de finalizar en los primeros cuatro puestos de la segunda división.

En contraste, Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife ocuparon las últimas posiciones de la tabla general de la Série A 2025 y disputarán la Série B en la temporada 2026.