OFICIAL: El nuevo equipo de Álvaro Fidalgo tras dejar al América

Se acabó la historia de Álvaro Fidalgo en el Club América, el volante español dejará al club azulcrema tras cinco años en sus filas y un sinfín de recurdos con la escuadra de Coapa. El futbol ibérico será su destino, específicamente el Real Betis Balompié, club que aprovechó el deseo del 'Maguito' de volver a su tierra natal y también el poco margen de las Águilas para negociar ya que Fidalgo se convertiría en agente libre en julio de este año.

Cerca de dos millones de dólares recibirá el conjunto azulcrema por parte de la entidad española por uno de sus jugadores más importantes en los últimos años. Diversas fuentes señalan que Fidalgo firmó por tres años, por lo que será jugador bético hasta finales de 2029. Cabe destacar que, Fidalgo está tasado en casi 10 millones de euros por el portal espcializado Transfermarkt, pero las Águilas tenían escaso margen de maniobra debido a que su contrato expiraba ya en unos meses.

Mucho movimiento en Coapa

En cuestión de horas, el América vivió tres salidas y una llegada en plena jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Además del caso de Fidalgo, el extremo Allan Saint Maximin se despidió alegando motivos personales tras menos de un año como jugador azulcrema. Además, Rodrigo Aguirre tendría las maletas listas para ser nuevo futbolista de los Tigres de la UANL.

Finalmente, Raphael Veiga estuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes en el duelo entre su nuevo club y los Rayos de Necaxa, que culminó en triunfo águila. Se espera que apruebe sus exámenes médicos, viaje a los Estados Unidos para conseguir su visa de trabajo y este listo para el partido contra los Rayados de Monterrey de la jornada 5 en el presente certamen.