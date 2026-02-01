CONFIRMADO: Obed Vargas, a un paso de firmar con un GRANDE del futbol español

El fichaje de Obed Vargas por el Atlético de Madrid está prácticamente cerrado, múltiples reportes en México y España coinciden en que el acuerdo entre el club colchonero y el Seattle Sounders ya está hecho, a falta únicamente del anuncio y la presentación oficial. Fabrizio Romano confirmó, que el mediocampista mexicano llegaría a Madrid en las próximas 24 horas para completar los últimos detalles de la operación.

La transferencia se concretará de forma definitiva y rondará los 8 a 10 millones de euros, cifra que el Atlético consideró estratégica ante el contexto contractual del jugador. A Vargas le restaban solo 12 meses de contrato con el Seattle Sounders, situación que obligó al club de la MLS a negociar su venta ahora para no perderlo sin compensación económica.

Te puede interesar: Raúl Jiménez vuelve a brillar: sexto gol en la temporada (VIDEO)

Efecto Mundial de Clubes y Selección Nacional

Diego Simeone dio el visto bueno tras analizar su rendimiento, especialmente luego del Mundial de Clubes 2025, donde Obed enfrentó al propio Atlético y dejó una grata impresión por su intensidad, lectura táctica y carácter competitivo a pesar de su corta edad.

A sus 20 años, Obed Vargas ya es un futbolista consolidado en la MLS, fue All-Star en 2025 y se ha convertido en una pieza importante para la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, con la mira puesta en el Mundial de la FIFA 2026.

Vargas tomó esa decisión convencido de su objetivo principal, dar el salto al futbol europeo, y por ello rechazó ofertas millonarias de clubes como América y Tigres, priorizando su desarrollo deportivo y su proyección internacional por encima de cualquier beneficio económico inmediato

Te puede interesar: América golea 5-1 a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026