OFICIAL: Equipo GRANDE revela que una de sus estrellas está negociando para contratarse con OTRO equipo

Caos total en la Serie A de Brasil, el Fluminense dio a conocer que su aún jugador Paulo Henrique Ganso no será convocado para los siguientes dos partidos debido a que quiere ser traspasado en el mercado de verano. El futbolista de 36 años le comunicó a su directiva el deseo de irse y con ello, el cuadro de Rio de Janeiro tomó la decisión de no tomarlo en cuenta.

A través de un escrito en la red social 'X', el Fluminense ventiló la situación: ''INFORMACIÓN: El mediocampista Paulo Henrique Ganso no será convocado para los dos próximos partidos del Fluminense. A principios de semana, el atleta informó a la directiva sobre el interés de otro club en su contratación en la ventana de mitad de año. Por esta razón, el club decidió no convocar al jugador para que tenga la tranquilidad y las condiciones necesarias para decidir su futuro.'', menciona el tweet del club brasileño.

Cabe destacar que, Ganso tiene contrato con el Fluminense hasta diciembre de 2026 por lo que es buen momento de venderlo para que no se vaya como agente libre en la próxima Navidad. Según el portal especializado Transfermarkt, el volante brasileño está valuado en 300 mil euros.

Los partidos de México por TV Azteca Deportes.

Recuerda que podrás disfrutar tanto el cotejo contra Australia como el de Serbia por la mejor televisora del país. El día sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm empezará la transmisión del partido en contra de los oceánicos, mientras que, será el jueves 4 de junio a la misma hora para el duelo contra los serbios, ambos los podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluídos los tres de la Selección Mexicana en la fase de grupos los podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión.