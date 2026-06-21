OFICIAL: Equipo italiano anuncia el fichaje de Ronaldinho

El Ravenna FC de la Serie C del futbol italiano anunció la incorporación de Ronaldinho y ello despertó la alagarabía de los aficionados al balompié del brasileño. Lamentablemente para todos nosotros, el astro del futbol mundial no volverá a los terrenos de juegos prefesionales, ahora, estará como imagen en algunas campañas de marketing de dicho club, en el cual claramente es parte de un grupo accionista.

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El vicepresidente del Ravenna FC, Ariedo Braida explicó el rol que tendrá el sudamericano en el club: "Ronaldinho participará en el área de marketing con nosotros, pero no jugará para Ravenna en la Serie C la próxima temporada. Ojalá aún pudiera jugar, sería fantástico", destacó el directivo.

Cabe destacar que, Ronaldinho ha estado en algunos juegos de exhibición y no se le ha visto nada mal, sin embargo, a sus 46 años no retomará el nivel competitivo y se enfocará en un rol mucho más directivo y empresarial. De hecho, se le ha visto en los palcos de ciertos compromisos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el Brasil contra Haití.

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