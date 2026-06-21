Así va el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras los partidos de Alemania y Ecuador

La Selección de Alemania cumplió los pronósticos nuevamente y se quedó con el liderato del Grupo E tras dos jornadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo teutón sufrió de más para derrotar por 2-1 a Costa de Marfil y quedarse con las tres unidades frente a los africanos. Por otro lado, Ecuador sigue sin encontrar el gol y empató con Curazao en un compromiso en el que el arquero Room literalmente detuvo todo.

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Deniz Undav fue el gran héroe de la tarde tras firmar un doblete contra los ''Elefantes Africanos'' y ser vital para no dejar unidades en el camino. En el caso de los pupilos de Sebastián Beccacece, el eterno Enner Valencia no pudo contra un intratable arquero curazeño y complicó en demasía el pase a la siguiente ronda para Ecuador.

Grupo E tras dos fechas del Mundial 2026

Alemania - 6 puntos Costa de Marfil - 3 puntos Ecuador - un punto Curacao - un punto

Cabe destacar que, Ecuador se tendrá que jugar su pase a la siguiente ronda ante una Alemania ya clasificada a los 16avos de final de la justa mundialista. En el papel, Costa de Marfil vencerá al conjunto de la Concacaf por lo que llegaría a seis unidades y se afianzaría por lo menos en el segundo puesto.

Tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026