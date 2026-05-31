OFICIAL: Equipo de la Liga MX anuncia salida de cuatro futbolistas tras Clausura 2026

La Franja del Puebla dio a conocer cuatro bajas del cara al Torneo Apertura 2026. Nicolás Díaz, Luis Rey, Pedro Alexis Canelo y Ulises Torres no forman parte de los planes del club para el siguiente semestre. Este es el primer movimiento de Gerardo Espinoza como nuevo director técnico enfranjado en busca de proyectar su idea en el equipo.

A través de redes sociales, el Club Puebla le dio las gracias al defensa central Nicolás Díaz, al lateral izquierdo Luis Rey, el central mexicano Luis Rey y el delantero argentino Pedro Alexis Canelo. ''A cada uno les agradecemos el trabajo que realizaron durante su tiempo en La Franja Éxito en sus futuros proyectos.'', menciona el mensaje del tweet enfranjado.

Cabe destacar que, el caso de Rey todo indica que regresará a las Chivas del Guadalajara (equipo dueño de su carta), mientras que, a Nico Díaz y a Pedro Alexis Canelo se les podría abrir el mercado del futbol mexicano en las siguientes semanas.

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