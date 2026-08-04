OFICIAL: Erik Lamela desaparece de registro de la Liga MX tras polémica

Fin a la polémica que sostuvo Rayados de Monterrey fuera del terreno de juego en pleno inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Pandilla había registrado a Erik Lamela como utilero en el cuerpo técnico de Matías Almeyda aunque no iba a desempeñar esa función en el equipo regiomontano. El ex jugador del Tottenham Hotspur era realmente un asistente técnico del 'Pelado', sin embargo, al no tener la documentación necesaria decidieron nombrarlo en otro puesto.

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Tras la polémica en redes sociales, el ex seleccionado argentino ya no aparece en el registro de Rayados de Monterrey y su estatus en el futbol mexicano 'estaría en pausa' hasta que arregle su documentación. "El Sistema Nacional de Formación (SNF) podrá rechazar a Masajistas y/o Utileros, cuando éstos cuenten con antecedentes de registro como Directores Técnicos, Auxiliares Técnicos y/o como Jugadores Profesionales o que su fin no sea cumplir la función con la que fue registrado"., señala el Reglamento de Competencia de la Liga MX.

Lamela a espera de corregir su situación

Tanto la directiva de Rayados como el mismo Lamela buscarán encontrar una solución lo más rápido posible a este inconveniente y que el ex futbolista de la Selección Nacional de Argentina se integre a los trabajos en el conjunto de Monterrey. Cabe destacar que, de momento, el ex Spur no podría estar en las sesiones de entrenamiento del primer equipo y tampoco en el banquillo albiazul en cualquier partido del Torneo Apertura 2026.