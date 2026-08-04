ÚLTIMA HORA: GIGANTE de Europa quiere a Santiago Gimenez

Nueva 'novia' para Santiago Gimenez a días de que inicie una nueva temporada en el futbol de Europa; Los Dragones del Porto. El gigante de Portugal estaría interesado en hacerse de los servicios del ariete mexicano y se habla de que el director técnico Francesco Farioli ya habría hablado con el canterano de Cruz Azul para convencerlo de que se mude a la península ibérica.

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De acuerdo a información del periodista Daniel Reyes, el equipo con base en Oporto tendría en la mira al campeón con Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021 para reforzar su eje de ataque y también darle un respiro al mexicano tras las complicadas semanas que ha vivico con el club que radica en la capital de la moda. La misma fuente señala que los Dragones buscarían una cesión y que el director técnico; Francisco Farioli ya habría hablado con Santi para convencerlo.

A la baja desde finales de 2023

El seleccionado mexicano en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 está valuado en 18 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, cifra muy alejada a los 50 mde que llegó a valer a finales de 2023 cuando aún jugaba en el Feyenoord de Rottérdam. Desde aquel momento, Gimenez solo ha visto decaer su valor económico y el AC Milan no estaría nada contento con la situación ya que puso 30 mde en la mesa para hacerse de sus servicios en febrero de 2025.

Será cuestión de tiempo para saber si se concreta la operación con el Porto, aunque también se habló de un fuerte interés de la Lazio italiana para hacerse de su carta en una transferencia definitiva.