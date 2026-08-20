OFICIAL: Estrella de la Liga MX le da anillo a talento de TV Azteca

Leslie Gallardo; host digital de Masterchef y Santiago Homenchenko jugador de los Gallos Blancos del Querétaro compartieron a través de sus redes sociales una historia donde se muestra un posible anillo de compromiso. La pareja anunció su relación apenas hace un mes por medio de un posteo y rápidamente se ha convertido en uno de los dúos favoritos del medio de la farándula.

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A raíz de que ellos anunciaron su relación, la pareja no ha parado de mostrar su amor en redes sociales, incluso la ex participante de Acapulco Shore mostró en un video como se prepara para apoyar a su novio en cada partido. De hecho, parece que el sentimiento crece cada día, ya que, tanto el futbolista charrúa como la talento de TV Azteca no pierden la oportunidad de mostrar su amor a través de sus respectivas cuentas.

Una estrella con otra estrella

Por su lado, Homenchenko se ha convertido en uno de los elementos favoritos de Esteban González; director técnico del cuadro queretano, una pieza fundamental en su esquema táctico. El jugador uruguayo ha salido como titular en los cuatro partidos disputados por Querétaro en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y registró gol y asistencia en el partido contra los Tigres de la UANL. Actualmente los Gallos Blancos se ubican en el octavo lugar de la tabla general con siete puntos y marcan la línea de la zona de liguilla.