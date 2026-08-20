Puebla defenderá su liderato en el Apertura 2026 de la Liga MX a las 9 am

Arranque de ensueño para la Franja del Puebla en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX sub-21, el conjunto poblano es el líder general del certamen tras cuatro jornadas completas y tiene nueve puntos cosechados este semestre. Por si fuera poco, solo han recibido un tanto y bajo el mando de Carlos Morales sueña con un torneo histórico.

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Para la jornada 5 del certamen liguero, el Puebla recibirá a los Guerreros del Santos Laguna este sábado 22 de agosto en punto de las 9 de la mañana en busca de seguir invicto en el torneo y más aún, en lo más alto de la tabla general. Cabe destacar que, la Franja ha lucido como visitante ya que en tres juegos disputados, suma dos victorias y un empate.

Por sí fuera poco, el primer equipo de la Franja bajo el mando de Gerardo Espinoza también ha dejado buenas sensaciones en lo que va del Torneo Apertura 2026. En la última fecha, sacaron los tres puntos en la cancha de los Tuzos del Pachuca y suman siete unidades para estar en el séptimo lugar (zona de liguilla) en la tabla general.