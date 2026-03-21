OFICIAL: Fechas, sedes y horarios CONFIRMADOS para los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026

La rivalidad entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) vuelve a encenderse en su punto más alto de la temporada. La Concacaf Champions Cup entra en una fase decisiva en los Cuartos de Final, con cuatro enfrentamientos que prometen medir, una vez más, el verdadero poder futbolístico de la región. Con series a ida y vuelta, el orgullo y la supremacía continental están en juego desde el 7 de abril hasta el 15 de abril.

México llega con su peso histórico de la mano de Club América, Cruz Azul, Tigres y Toluca, referentes del balompié nacional en los últimos 10 años, mientras que la MLS se presenta con proyectos consolidados como Los Angeles FC, LA Galaxy, Seattle Sounders y Nashville SC, en una serie que promete ser un termómetro real del dominio en la región.

Además, el formato mantiene un elemento clave que puede marcar la diferencia, el gol de visitante continúa como el primer criterio de desempate, lo que añade un componente estratégico fundamental en cada eliminatoria y obliga a los equipos a buscar ventaja incluso fuera de casa.

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Club América vs. Nashville SC

• Ida: 7 de abril | 18:00 hrs | GEODIS Park

• Vuelta: 14 de abril | 21:30 hrs | Sede por confirmar

Cruz Azul vs Los Angeles FC

• Ida: 7 de abril | 20:00 hrs | BMO Stadium

• Vuelta: 14 de abril | 19:00 hrs | Estadio Cuauhtémoc

Tigres de la UANL vs Seattle Sounders

• Ida: 8 de abril | 19:00 hrs | Estadio Universitario

• Vuelta: 15 de abril | 21:30 hrs | Lumen Field

Toluca vs LA Galaxy

• Ida: 8 de abril | 21:00 hrs | Estadio Nemesio Díez

• Vuelta: 15 de abril | 19:00 hrs | Dignity Health Sports Park