OFICIAL: Cruz Azul jugará en el Estadio Centenario, su partido de la jornada 13 como local

El equipo de Cruz Azul Femenil disputará la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en el Estadio Centenario, recinto ubicado en Cuernavaca y con capacidad aproximada para 9 mil 600 espectadores.

La escuadra celeste cambió de sede para esta temporada y dejó las instalaciones de La Noria, a partir del Clausura 2026, el conjunto femenil disputa sus partidos como local en el inmueble morelense. El partido correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, será contra Mazatlán, donde La Máquina busca sumar puntos para mantenerse en los puesto de Liguilla directa.

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Cruz Azul busca mantenerse en zona de Liguilla del Clasuara 2026

Después de 12 jornadas disputadas, Cruz Azul Femenil se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. El equipo suma 21 puntos y se encuntra en el séptimo lugar de la tabla, posición que da acceso directo a la fase final.

El resultado más reciente del equipo fue una victoria como visitante ante Santos Femenil por marcador 2-0 en la Jornada 12. Antes de ese duelo, las celestes también ganaron, colo locales 3-0 a Necaxa Femenil, sumando solo una derrota, un empate y tres victorias en sus últimos cinco partidos.

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Un cierre de torneo compliaco para Cruz Azul en el Clausura 2026

El calendario restante del Clausura 2026 presenta varios compromisos complicados para el conjunto celeste. Tendrá dos partidos seguidos como locales en el Estadio Centenario, Mazatlán Femenil y Puebla Femenil en las jornadas 13 y 14. Después visitará a Atlético de San Luis Femenil y Toluca Femenil antes de cerrar la fase regular en casa frente a Pumas de la UNAM Femenil en la Jornada 17.

Ese tramo final del torneo será clave para que el equipo mantenga su posición en la tabla y confirme su presencia en la Liguilla del Clausura 2026. El duelo ante Pumas en la última jornada podría influir en la definición de los equipos clasificados a la fase final del campeonato

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