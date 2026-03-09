OFICIAL: Jugador mexicano llega al Atlético de Madrid

Buenas noticias para el futbol mexicano, un jugador más de nuestro país probará suerte en la disciplina del Atlético de Madrid. Se trata de Emiliano Muñoz de 16 años de edad originario de San Luis Potosí y justamente miembro del equipo rojiblanco. El ofensivo llegó a las juveniles del Atlético de San Luis en 2024 y se ha destacado rápidamente por su capacidad goleadora, lo que ha resultado en su paso por la sub-15, sub-17 y sub-19 a pesar de su edad.

A través de un comunicado oficial, el cuadro de la Liga MX dio a conocer la noticia: ''Este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una alianza estratégica enfocada en el desarrollo integral de talento y en la proyección internacional de los futbolistas.'', menciona parte del escrito.

Busca seguir los pasos de Obed Vargas

A pesar de que la noticia no resalta el tiempo de la cesión ni a que categoría va a llegar, Muñoz tratará de adaptarse lo más rápido posible a su nuevo equipo, compañeros e instalaciones para dar una buena impresión en el equipo ibérico. Cabe desctacar que, el Atético de Madrid al ser recurrente en la UEFA Champions League, también recibe invitación de la UEFA Youth League, un torneo en lo que se ve lo mejor del futbol europeo en juveniles.

Cabe recordar que, hace poco, Obed Vargas fue fichado por el equipo comandado por Diego Pablo Simeone y poco a poco ha ganado minutos en un equipo plagado de estrellas. No sería novedad que el nivel de competencia interna que se vive al interior del club 'colchonero' sea suficiente para que el ex jugador del Seattle Sounders sea convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.