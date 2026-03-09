Los lesionados del Real Madrid para el juego ante el Manchester City

El Real Madrid no vive un gran momento en ningún aspecto, pero el cuadro merengue afronta una autentica crisis física en el peor momento posible. A menos de 48 horas de recibir al Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League, el club merengue anunció la lesión de Álvaro Carreras, que se suma a una lista interminable de ausencias que complica el plan de Álvaro Arbeloa.

El lateral izquierdo sufre de una lesión en el gemelo derecho que le impedirá estar en el duelo del miércoles en el Santiago Bernabéu. De acuerdo con diversos reportes, se estima que podría reaparecer para la vuelta el cuadro citizen de Pep Guardiola el 17 de marzo, pero por ahora es una baja más en una enfermería desbordada.

Real Madrid tiene 9 lesionados

La lista de lesionados es alarmante con: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Dani Ceballos, David Alaba, Dean Huijsen y Raúl Asencio, este último aún sigue en duda. En total son nueve futbolistas, la mayoría titulares, que no podrán participar en uno de los juegos que podrían cambiar el rumbo de la temporada.

La única noticia alentadora fue el regreso de Antonio Rüdiger al entrenamiento grupal, aunque su presencia no compensa la ausencia de los demás elementos. Mbappe, por su parte, aún se desconoce el tiempo estimado en el que estará de regreso y ya busca alternativas médicas, pero sigue sin tocar balón.

El Madrid recibe al City herido de gravedad. El conjunto de Arbeloa sigue sin mostrar un crecimiento o una idea de juego, pero el equipo blanco se transforma en estos partidos cuando suena el himno de la Orejona y todo puede pasar.

