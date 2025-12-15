¡OFICIAL! Julián Quiñones se queda sin entrenador en Arabia

El proyecto árabe del Al Qadisiyah, donde milita el delantero mexicano Julián Quiñones, ha dado un giro inesperado. El club confirmó la salida de su entrenador, el español Míchel González, tras un proceso de revisión del proyecto planificado por la directiva decidieron separar caminos.

Míchel, quien tomó las riendas del equipo en la temporada 2023/24, dejó un legado notable. Bajo su dirección, el conjunto logró el ascenso a la primera división y en su primera temporada en la máxima categoría, finalizó en cuarta posición del certamen y alcanzó la final de la Copa. Su balance de 78 partidos con más de un 60% de victorias refleja un trabajo exitoso.

Futuro incierto para Julián Quiñones

En un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, la directiva agradeció su profesionalidad, dedicación y valiosas contribuciones, asegurando que "siempre será considerado parte de la familia" del equipo del Medio Oriente. Sin embargo, la ambición por dar un nuevo paso en su progresión ha llevado a los altos mandos a buscar un rumbo diferente.

La salida podría dejar en el aire el futuro inmediato del seleccionado azteca, quien se había consolidado como una pieza clave en el ataque del equipo. Por lo que no se sabe si seguirá con esta continuidad de cara los siguientes encuentros El club aseguró que actúa con rapidez para nombrar a un sustituto, ya que la Saudi Pro League reanudará su actividad en una semana tras el parón iniciado en noviembre. El nuevo estratega tendrá la tarea de guiar a un plantel que aspira a desafiar a los grandes del fútbol árabe.

