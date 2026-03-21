Pumas vs América: La IA predice el resultado del Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026

En la Jornada 12 del Clausura 2026, una nueva edición del Clásico Capitalino acapara los reflectores de la Liga BBVA MX. Pumas de la UNAM recibe al Club América en un duelo que no solo enfrenta a dos de las instituciones más populares del país, sino que también pone en juego puntos clave en la lucha por los puestos de Liguilla.

América llega con más desgate físico por su doble competencia, su calendario en la Concacaf Champions Cup ha exigido rotaciones constantes, y aunque el equipo ha respondido en el plano internacional, en la Liga BBVA MX ha mostrado altibajos fuera de casa. El desgaste físico comienza a notarse en un plantel que, pese a su profundidad, ha dejado escapar puntos importantes.

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Pumas, en cambio, llega con mayor frescura y enfoque total en el torneo local tras qudar elimnados de la Concacaf Champions Cup, el cuadro universitario ha hecho del orden y la intensidad sus señas de identidad, especialmente en casa de la mano de Efraín Juárez.

Su capacidad para presionar alto y atacar en transiciones rápidas representa una amenaza directa ante un rival que podría acusar el cansancio en lapsos clave del partido.

El pronóstico del modelo de inteligencia artificial apunta a un duelo cerrado. La proyección marca un 38% de probabilidad de victoria para Pumas, 35% al empate y 27% para América. El marcador más probable es un 1-1, aunque no se descarta un 2-1 favorable a los universitarios si logran anotar temprano en el partido.

¿Dónde y a qué hora se jugará el Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026?

El partido entre Pumas y América se disputará este sábado 21 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. El silbatazo inicial está programado para las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguir el minuto a minuto por nuestro sitio web con las mejores acciones del partido.

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