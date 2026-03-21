OFICIAL: La sensible baja de Pumas para enfrentar al América en el Clásico Capitalino

Los Pumas de la UNAM encararán el Clásico Capitalino del Torneo Clausura 2026 ante el Club América con una baja muy sensible; la de Nathan Silva. El líder de la primera línea auriazul no estará disponible para el duelo contra el conjunto de Coapa ya que se fue expulsado en la pasada jornada frente a Cruz Azul por doble amarilla.

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Con esta noticia, Efraín Juárez y su cuerpo técnico tendrán que echar mano de algún suplente para rellenar el hueco que dejará el zaguero brasileño. La opción más normal sería la incorporación de Ruben Duarte, aunque el ibérico es más un lateral que un defensa central. Si el estratega multicampeón en Colombia se decide por el ex futbolista del Alavés, podríamos ver a Ángel Azuaje en el centro, Duarte en un costado y a Rodrigo López en el otro.

'Ventaja' para Universidad Nacional

No todas son malas noticias para el equipo del Pedregal, su rival en turno tuvo actividad a media semana ante el Philadelphia Union en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y lo hizo con sus jugadores estelares. Será cuestión de Andre Jardine si repite alineación con sus titulares recurrentes o echa mano de sus suplentes y manda un cuadro 'B' al partido que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Además, a pesar de que el equipo de Coapa consiguió su pase a la siguiente ronda en el certamen internacional, las sensaciones no fueron las mejores frente al equipo de la Major League Soccer en lo que fue el último partido de los azulcremas en el Estadio Ciudad de los Deportes.