Pumas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 21 de marzo, Clásico Capitalino jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Partido que se tacha desde antes en el calendario, día de Clásico Capitalino. Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a las Águilas del América en un cotejo en el que se juegan más de tres unidades. Por si fueran pocos los ingredientes en esta rivalidad, ambos conjuntos están en zona de liguilla. Universidad Nacional es quinto lugar con 20 unidades y buscará subir un peldaño, mientras que, el club de Coapa tiene 17 puntos y podría rebasar a su rival de hoy en caso de una goleada.

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