OFICIAL: Las selecciones de la UEFA que disputarán el repechaje rumbo al Mundial 2026

Las 16 selecciones que buscarán ir a la repesca mundialista representando a la UEFA están listas. La última jornada de la fase de grupos culminó y con ello, se confirmaron a los combinados nacionales que aún sueñan con ir a la justa internacional del siguiente año. La selecta lista la encabeza una histórica del balompié y que se jacta de ser campeona del mundo; Italia, por otro lado, Turquía también parte como una de las más fuertes y no olvidar a la selección de Irlanda, que dejó fuera de último minuto a Hungría.

Te puede interesar: OJO: así serán las nuevas butacas del Estadio Azteca para los partidos del Mundial 2026

Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales son los 16 representativos nacionales que están en busca de cuatro boletos directos al Mundial 2026 y acá te contamos cómo funciona este esquema de la UEFA.

Sistema para definir a los cuatro finalistas

Los primeros tres bombos están conformados por los segundos lugares de las eliminatorias de la UEFA y están ordenadas según su ranking en la lista de la FIFA, mientras que, el último bombo tiene a los representativos nacionales que ganaron su grupo en la Nations League pero que no quedaron ni primeros ni sublíderes en las eliminatorias, tal como Suecia e Irlanda del Norte.

Bombo 1 : Italia, Turquía, Ucrania y Polonia

: Italia, Turquía, Ucrania y Polonia Bombo 2 : Dinamarca, Chequia, Eslovaquia e Irlanda

: Dinamarca, Chequia, Eslovaquia e Irlanda Bombo 3 : Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Kosovo

: Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Kosovo Bombo 4: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales

Con ello, los combinados del bombo uno se enfrentarán contra los del bombo 4 y los del dos con el tres en partidos únicos y los cruces se sortarán el jueves 20 de noviembre. Los ganadores pasarán a la ronda de semifinales y los ganadores de éstas serán los últimos cuatro invitados por parte de Europa al Mundial 2026.