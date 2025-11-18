deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
OJO: así serán las nuevas butacas del Estadio Azteca para los partidos del Mundial 2026

El Banorte será uno de los escenarios más destacados de la próxima Copa del Mundo, y las remodelaciones ya van tomando forma. Descubre los detalles recientes

El Estadio Azteca (ahora Banorte) estará en el Mundial 2026
Instagram América / @clubamerica
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Al igual que ocurrió en 1970 y 1986, el Estadio Azteca (ahora Banorte) será uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 . Si bien en esta oportunidad no albergará la final, será el escenario del tan esperado partido inaugural. Para llegar de la mejor manera a la gran cita, el recinto lleva en reformas desde hace meses.

"El seleccionado tricolor tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida al torneo en su capital, en la histórica sede que albergó la fase final de la Copa Mundial y los partidos inaugurales de 1970 y 1986", anunció la FIFA en su web oficial, respecto al valor que el Estadio Ciudad de México tendrá en el torneo. Por eso, las expectativas por ver cómo queda con luego de las obras son muy altas.

Recientemente, en las redes sociales comenzaron a circular algunas fotos que permiten ver el estado de la cancha y algunos detalles significativos. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la presencia de nuevas butacas grises alrededor del terreno de juego. "Ya van por el segundo anillo superior", explicó la cuenta Estadios de México

El Estadio Azteca estará presente en el Mundial 2026
X Estadios de México

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de fanáticos con opiniones muy divididas. "Es muy feo", "¿Terminarán a tiempo?", "Lo sigo viendo igual" y "No es el peor estadio, pero pudo ser mejor", fueron algunas de las respuestas iniciales a estas imágenes.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Si bien todavía faltan siete meses para el comienzo del Mundial de Norteamérica 2026, la FIFA ya confirmó hace rato cuáles serán los estadios de México en el certamen y en qué fechas se llevarán a cabo los encuentros en cada uno de ellos.

Los estadios mexicanos para el Mundial 2026
Instagram FIFA / @fifa

En su web oficial, el organismo detalla que los días de los partidos de México en la fase de grupos y los escenarios en los que se producirá la acción:

  • Jueves 11 de junio de 2026 - Estadio Ciudad de México
  • Jueves 18 de junio de 2026 - Estadio Guadalajara
  • Miércoles 24 de Junio de 2026 - Estadio Ciudad de México

Vale la pena mencionar que el Estadio BBVA (Monterrey) también dirá presente en la cita mundialista.

Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

