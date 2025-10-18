¡INSÓLITO! Árbitro expulsa a siete jugadores tras brutal pelea

El encuentro entre el Blooming y Bolívar de la Jornada 20 de la Primera División de Bolivia tuvo un final pocas veces visto tras la expulsión de siete jugadores por diferentes acciones desafortunadas durante el cotejo.

Una pelea en cerca del minuto 38 de la primera mitad provocó la expulsión de cinco jugadores; Braulio Uraezana y Saúl Severiche por parte del Blooming vieron la roja, mientras que por Bolívar se fueron Daniel Catano, Leonel Justiniano y Damian Batallini cuando el partido se encontraba 1-0 a favor de los locales.

El silbante Jordy Alemán incluso tuvo que revisar el VAR para rectificar algunas de sus expulsiones y mostrar el cartón rojo a los jugadores que participaron en la gresca.

Blooming vs Bolívar termina con siete expulsado

A pesar de que tenían inferioridad numérica, el Bolívar logró empatar el encuentro al minuto 52, mientras que Blooming cayó en desesperación y Santiago Etchebarne se fue expulsado al 54', dejando a su equipo en igualdad de condiciones.

Denilson Durán fue el último expulsado y dejó al Blooming en riesgo de suspensión del encuentro si recibían una roja más dejando a su equipo con siete jugadores, mientras que Bolívar se quedó con ocho dentro de la cancha.

De acuerdo con el reglamento de competencia de la FIFA, el número mínimo de jugadores con los que puede competir un equipo es de siete, por lo que una expulsión más habría provocado la suspensión del encuentro.

Esta victoria le permitió a Bolívar asegurar su lugar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026, mientras que Blooming disputará la Copa Sudamericana del próximo año tras finalizar tercer y cuarto, respectivamente, en la tabla general.

