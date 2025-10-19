América va a lanzar un uniforme en colaboración con Pac-Man por Día de Muertos

Nuevamente, el Club América ha vuelto a sorprender a sus aficionados al confirmar una nueva colaboración con Pac-Man, empresas que desde el torneo pasado están trabajando juntos. Ahora, todo va a ser en medio del marco de una de las tradiciones más importantes para los mexicanos, el Día de Muertos.

Por este motivo, el Club América y la empresa japonesa Bandai, han dado a conocer una nueva colaboración para rendir un homenaje a la tradición mexicana, así lo confirmó la directiva del equipo de Coapa en un comunicado especial.

¡Toluca CAMPEÓN! Revive la victoria de los ‘Diablos Rojos’ vs América

Esta colaboración especial rinde un respetuoso homenaje al legado cultural y las tradiciones atemporales de esta festividad, uniendo el poder del futbol y los videojuegos para ofrecer a los aficionados una experiencia inolvidable el 21 de octubre de 2025. Esta colaboración presenta experiencias, productos y momentos exclusivos que capturan la esencia de dos iconos, ofreciendo emoción tanto dentro como fuera del campo

¿Cuándo se podrá ver la nueva playera del América y Pac-Man?

La directiva ha informado que parte de la colaboración entre el Club América y Pac-Man , incluye una playera conmemorativa con un escudo y estilo de letra especiales.

Esta nueva playera se va a usar en el juego correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, el próximo 21 de octubre, cuando el Club América reciba la visita del conjunto del Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué otras cosas incluyen la colaboración entre el América y Pac-Man?

Además de la playera especial, se ha informado que se van a tener actividades especiales dentro del estadio y en las redes sociales, junto con una serie de regalos conmemorativos, aunque todo va a ser por medio de los canales de comunicación oficiales del equipo.