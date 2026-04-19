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¡OFICIAL! Marcel Ruiz regresa a Liga MX buscando su lugar para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Marcel Ruiz vuelve oficialmente a Liga MX, tras semanas de suspenso y trabajos para tener su rodilla derecha a punto evitando una operación que lo borraría del Mundial.

Marcel Ruiz
|MEXSPORT

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El jugador del Toluca Marcel Ruiz, quien es seleccionado Nacional de México y quien sufrió semanas atrás una lesión de ligamentos de la rodilla derecha, ha vuelto a las canchas, en tiempo récord por lesión de ligamentos y busca resurgir, jugar lo más posible en Toluca, y complicarle a Javier Aguirre la selección.

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Marcel Ruiz entró a la cancha al minuto 64 del partido en contra de América; tras el último choque en el que vio actividad que fue ante Juárez el 8 de marzo pasado. Con casi mes y medio de brecha entre cada uno el mediocampista ha regresado a la acción.

Marcel apenas volvió a tener actividad en Concachampions, en el encuentro ante Galaxy y también descansaba el temor sobre capacidad para ingresar con un ligamento dañado en la cancha, pero parece que pese a lo que se pueda opinar, Ruiz está enfocado como el resto de los seleccionados y. no permitirse no ir al Mundial.

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Marcel Ruiz, aferrado a la Seleección Mexicana

Parece un hecho que Marcel Ruiz estaría en el llamado de México para la Copa Mundial de la FIFA, pero esta lesión y el tratamiento le están costando a Marcel amarrar esa posición. Ahora con un partido muy discreto a solo semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ex de Gallos quiere hacer lo que esté en sus manos para integrarse.

Marcel Ruiz
Marcel Ruiz fue pretendido por un club europeo en el mercado de fichajes de 2024; sin embargo, la oferta no le interesó a Toluca|@marcelruizsuarez

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