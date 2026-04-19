¡OFICIAL! Marcel Ruiz regresa a Liga MX buscando su lugar para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El jugador del Toluca Marcel Ruiz, quien es seleccionado Nacional de México y quien sufrió semanas atrás una lesión de ligamentos de la rodilla derecha, ha vuelto a las canchas, en tiempo récord por lesión de ligamentos y busca resurgir, jugar lo más posible en Toluca, y complicarle a Javier Aguirre la selección.

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Marcel Ruiz entró a la cancha al minuto 64 del partido en contra de América; tras el último choque en el que vio actividad que fue ante Juárez el 8 de marzo pasado. Con casi mes y medio de brecha entre cada uno el mediocampista ha regresado a la acción.

Marcel apenas volvió a tener actividad en Concachampions, en el encuentro ante Galaxy y también descansaba el temor sobre capacidad para ingresar con un ligamento dañado en la cancha, pero parece que pese a lo que se pueda opinar, Ruiz está enfocado como el resto de los seleccionados y. no permitirse no ir al Mundial.

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Marcel Ruiz, aferrado a la Seleección Mexicana

Parece un hecho que Marcel Ruiz estaría en el llamado de México para la Copa Mundial de la FIFA, pero esta lesión y el tratamiento le están costando a Marcel amarrar esa posición. Ahora con un partido muy discreto a solo semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ex de Gallos quiere hacer lo que esté en sus manos para integrarse.