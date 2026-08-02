OFICIAL: Así queda el medallero HOY sábado 1 de agosto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México domina el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de la actividad del sábado 1 de agosto. Las actuaciones más destacadas fueron en clavados, natación, ráquetbol y ciclismo de montaña para los atletas mexicanos. Con ello, la delegación azteca llegó 231 medallas totales con 104 de oro.

Osmar Olvera es un multimedallista en Juegos Olímpicos y ahora consiguió sumar una medalla de oro en Santo Domingo 2026 al imponerse en el trampolín de tres metros. Su compañero Juan Celaya obtuvo el bronce en la categoría. El clavadista mexicano se despidió de la justa regional con tres medallas de oro al imponerse también en los sincronizados con Celaya así como en el trampolín de un metro individual.

La natación fue la disciplina más prolífica en este día. Entre las preseas doradas obtenidas se encuentran la del relevo 4x100 combinado tanto varonil como femenil y los triunfos de Humberto Nájera y Daniela Linares en los 200 metros espalda. Por su parte, Jorge Iga añadió una plata en los 200 metros libres.

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Los equipos femeniles y varoniles de ráquetbol ganaron las medallas de oro en Santo Domingo 2026. El trío compuesto por Alexandra Herrera, Montserrat Mejía y Jessica Parrilla venció a Guatemala mientras que Rodrigo Montoya, Andree parrilla y Eduardo Portillo se impusieron a Costa Rica. Herrera fue la mejor exponente de la disciplina al ganar la presea dorada también en la categoría individual y en dobles.

Asimismo, María Carolina Flores ganó el oro en ciclismo de montaña en la rama femenil mientras que Gerardo Ulloa y Adair Gutiérrez hicieron el uno-dos en la rama varonil. Mientras tanto, en el ciclismo de ruta, Yareli Acevedo sumó un bronce para la causa mexicana.

Para mañana, la actividad de medallas continuará con la media maratón, así como la caminata de 21 kilómetros en ambas ramas. Las categorías femeninas son las que más posibilidad de medalla dan para México gracias a la presencia de Laura Galván y Alegna González, respectivamente.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al 1 de agosto