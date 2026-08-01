México vs República Dominicana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 1 de agosto, partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador online

La Selección Mexicana Sub-23 se prepara para afrontar su segundo reto dentro de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Luego de un debut con marcador apretado, el cuadro dirigido por Eduardo Arce se medirá ante República Dominicana, la selección anfitriona, en un partido que será determinante para sus aspiraciones en el torneo.

El Tricolor juvenil se presenta a este compromiso con el ánimo a tope tras vencer 1-0 a Venezuela en su primer juego. Este triunfo se concretó gracias a un gol en la recta final por obra de Joaquín Moxica al 88', en un encuentro donde México batalló para reflejar en el marcador la ventaja numérica que tuvo desde la expulsión de Marcos Maitán apenas al minuto 7.

Por su lado, el combinado caribeño también llega de sumar una victoria durante su presentación en casa. Este escenario convierte el encuentro de esta tarde en una batalla directa por asegurar el liderato absoluto del grupo y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE del 24 de julio al 8 de agosto

Alineaciones México vs República Dominicana

México: POR CONFIRMAR

República Dominicana: POR CONFIRMAR

Te puede interesar: OFICIAL: HORA EXACTA y cartelera de la pelea de Box Azteca transmite HOY sábado 1 de agosto de 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs República Dominicana?

Este emocionante choque, correspondiente a la segunda fecha del torneo de futbol varonil Sub-23, tendrá como escenario principal la cancha del Estadio El Cóndor, ubicado en la República Dominicana, sede oficial de la justa centroamericana.

Los aficionados podrán seguir cada minuto de este duelo internacional de forma totalmente gratis y en vivo por la cobertura de Azteca Deportes.

La cita para apoyar a la escuadra azteca es este sábado 1 de agosto de 2026, con el inicio de la transmisión programado a las 16:55 horas (tiempo del centro de México). Podrás sintonizar las acciones a través de la señal de TV Azteca Network, así como en todas sus plataformas digitales, incluyendo la aplicación móvil y el sitio web oficial.

Te puede interesar: ¡De regreso! Se fue a Europa y logró su pase al Mundial 2026; hoy vuelve como estrella a la Liga BBVA MX