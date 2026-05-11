OFICIAL: México levanta la mano para organizar el Mundial de Clubes 2029

México quiere otro torneo internacional de futbol y tiene en la mira al Mundial de Clubes 2029. Así lo dio a conocer Mikel Arriola; Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol ante los medios de comunicación y reconoció que el país está listo para recibir un certamen de tal magnitud.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Pumas sufrirá muy sensible baja para enfrentar a Pachuca en los cuartos de final de ida del Clausura 2026

En un evento de Forbes, el directivo dio a conocer la noticia: “México tiene los elementos para en su momento presentar como candidatura para el Mundial de Clubes”, destacó Arriola. Cabe recordar que, Mikel forma parte del Comité de Competencias Varoniles de FIFA y buscará convencer a los organizadores de que nuestra nación es la mejor opción.

Gigantes también quieren organizar el Mundial de Clubes

Cabe recordar que, tras el éxito que tuvo el Super Mundial de Clubes 2025 que se llevó a cabo en distintas ciudades de los Estados Unidos, distintas naciones han levantado la mano para organizar el siguiente torneo. El mismo país norteamericano, Brasil y Qatar estarían en la contienda, aunque FIFA aún no se ha pronunciado sobre el proceso de elección.

Finalmente, México también será sede del Mundial Femenil 2031 junto a los Estados Unidos y otros países de la Concacaf (será el primero de la rama que tenga 48 naciones) aunque las miradas están puestas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que organiza junto a Canadá y Estados Unidos.