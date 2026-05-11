ÚLTIMO MOMENTO: Pumas sufrirá muy sensible baja para enfrentar a Pachuca en los cuartos de final de ida del Clausura 2026

El Club Universidad Nacional está instalado en las semifinales del Torneo Clausura 2026 y enfrentará a los Tuzos del Pachuca por un boleto a la gran final por el título. Después de una serie histórica ante el Club América, los Pumas de la UNAM se verán las caras con el cuadro hidalguense, pero, lo harán sin uno de sus pilares; Luis Ernesto Pérez.

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Al minuto 35, el auxiliar técnico de Efraín Juárez fue expulsado por el silbante César Arturo Ramos tras una serie de reclamos. El ex jugador de los Rayados de Monterrey no se salvó de la tarjeta roja y se perderá el duelo de ida de las semifinales en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca. De hecho, podría perderse también el cotejo de vuelta ya que fue tarjeta roja directa y no una serie de amarillas en el partido.

Fechas confirmadas para la semifinal

Será el jueves 14 de mayo a las 7:00 pm cuando el Estadio Hidalgo abra sus puertas para recibir el partido de ida de las semifinales entre los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM. El cotejo de vuelta está programado para el domingo 17 de mayo en el Olímpico Universtario a las 7:00 p.m..Cabe recordar que, el equipo del Pedregal pasa con cualquier victoria o empate en el global, por lo que, los pupilos de Esteban Solari tendrán que ganar la serie si quieren acceder a la serie por el título.

Recuerda que podrás seguir los resultados en vivo y gratis de los cuatro partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2026 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.