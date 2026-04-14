Oficial: México vs Serbia se jugará en el Estadio Nemesio Díez, último partido de preparación

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en su fase más crítica y la Selección Mexicana ya tiene definida la sede de su última gran prueba. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre se despedirá de su afición el próximo 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Díez, enfrentando a la siempre competitiva selección de Serbia. Este martes 14 de abril se anunció en forma oficial.

El cuerpo técnico busca aprovechar la altitud y la presión de un estadio donde la cercanía de la tribuna genera un ambiente hostil, ideal para templar los nervios de los seleccionados antes del debut oficial. Serbia, con su estilo físico y orden táctico, representa el sinodal perfecto para cubrir los últimos detalles y llegar en la mejor forma a la inauguración de la fiesta mundialista en el Estadio Ciudad de México.

¡Incondicionales! Como parte de la #ÚltimaEscala jugaremos ante Serbia en Toluca para cerrar nuestra preparación de cara al gran torneo.



¡Estamos listos! 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 Presentado por @ATTMx.



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¿Cuáles son los partidos de México de preparación de mayo y junio?

Antes de pisar el césped de "La Bombonera", México tiene una agenda apretada para ajustar piezas. Javier Aguirre ha enfatizado que no hay margen de error, y estos son los compromisos restantes en el calendario del conjunto azteca antes del partido de despedida:

México vs. Ghana - 22 de mayo .

. México vs. Australia - 29 de mayo

México vs. Serbia - 4 de junio

¿Cuáles son los partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Una vez concluido el protocolo de preparación, México asumirá su responsabilidad como coanfitrión. La Selección Mexicana ya conoce su hoja de ruta para la Fase de Grupos, donde buscará aprovechar la localía en dos de los recintos más emblemáticos del país:

Partido Inaugural (11 de junio): México abrirá el torneo ante Sudáfrica en el histórico Estadio Ciudad de México, un escenario donde el mundo entero pondrá sus ojos sobre el debut nacional. Segundo Partido (18 de junio): México viajará a la Perla Tapatía para jugar en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur, buscando sellar su clasificación temprana. Cierre de Grupo (24 de junio): La Selección Mexicana regresará al Estadio Ciudad de México para definir su posición final en el grupo ante su similar de Chequia y conocer su destino en las rondas de eliminación directa.

El camino está trazado. México se prepara para la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones

