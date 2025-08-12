¡OFICIAL! El AC Milan se deshace de importante DELANTERO

Nueva etapa para Álvaro Morata en su carrera profesional. El delantero español probará suerte en el Como 1907 de Césc Fábregas tras una etapa en el Galatasaray. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el club italiano y con ello, se confirma la buena noticia para Santi Gimenez de cara a una nueva temporada.

Con 32 años de edad, el canterano del Real Madrid probará suerte en uno de los equipos revelación de la anterior temporada europea. Morata llega en calidad de préstamo con opción a compra y la cifra rondaría los ocho millones de euros por hacerse de los servicios del campeón de la pasada Eurocopa 2024.

Como 1907 announces the arrival, on loan with an obligation to buy, of Álvaro Morata.



A forward shaped by some of the world’s greatest teams, he arrives with a career that spans Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, and the Spanish national side.



Read the full… pic.twitter.com/SlLLNZ3wMI — Como1907 (@Como_1907) August 12, 2025

Turno de Gimenez

Sin un delantero de ese cartel en el Milan, la puerta se abre para el ariete mexicano bajo el mando de Massimiliano Allegri. De hecho, el surgido en la cantera de Cruz Azul es el único delantero centro en la actual plantilla rossonera, aunque eso podría cambiar en los siguientes días del mercado de fichajes.

Diversos medios europeos señalan que, Rasmus Hojlund estaría en la mira del club italiano para reforzar su ofensiva y poder competir con Inter, Napoli, Juventus, Roma y Atalanta. Cabe destacar que, el danés podría tener los minutos contados en el Manchester United tras las llegadas de Benjamin Sesko procedente del RB Leipzig, Matheus Cunha del Wolverhampton y Bryan Mbeumo del sorpresivo Brentford.

Gol en pretemporada

Buenas sensaciones para Santi en el partido amistoso frente al Leeds United, el mexicano anotó ante los ingleses y alzó la mano para ser el 9 titular del club. Finalmente, el Milan debutará en la temporada oficial cuando reciba al Bari en San Siro para llevar a cabo el cotejo de primera ronda de la Coppa Italia. Después, recibirán a la Cremonese (equipo recién ascendido) en cotejo de la primera jornada de la Serie A.