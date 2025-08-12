¡Rodrygo responde a los rumores de su salida del Real Madrid!

Rodrygo ha estado en el ‘ojo del huracán’ en este mercado de fichajes internacional. El extremo brasileño estaría en la rampa de salida del Real Madrid, pero de momento, su mente está en el cuadro ibérico y así lo demostró en la abultada victoria de su equipo frente al Tirol en partido amistoso.

Los pupilos de Xabi Alonso vencieron 4-0 al cuadro austríaco con tanto de Eder Militao, doblete de Kylian Mbappé y gol de Rodrygo para poner la cereza en el pastel de cara al inicio de la temporada española. No es secreto que al ex jugador del Santos le ha costado ganarse la confianza de su nuevo entrenador y prueba de ello fue el Mundial de Clubes pasado. Tan solo 270 minutos disputados en cinco partidos de la justa internacional en un certamen que Gonzalo salió mejor librado que el brasileño.

Varios interesados en Rodrygo

Pep Guardiola y Manchester City tendrían en la mira al sudamericano de 24 años, quien está valuado en 90 millones de euros por el sitio especializado Transfermarkt. El club británico podría vender a Savinho al Tottemham e ir con toda la intención por el compatriota de su aún futbolista.

Además de los citizens, los mismos Spurs, Liverpool y el Paris Saint Germain sondearían la situación de Rodrygo tanto personal como profesional antes de que acabe el mercado de transferencias. De momento, el brasileño respondió en la cancha y también en sus redes sociales. Un ‘Hala Madrid’ en su historia de Instagram antes del partido del Tirol tranquilizó a sus fanáticos a espera de que Alonso lo rescate en una nueva era merengue ya sin Carlo Ancelotti.