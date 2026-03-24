OFICIAL: LEYENDA del futbol europeo se despide de su equipo con emotivo mensaje

Día complicado en Anfield y sus alrededores, Mohamed Salah le dice adiós al Liverpool. El ariete egipcio y máxima estrella del club Red anunció su salida a final de temporada y con ello, se confirman los rumores que lo ponían fuera de la entidad británica hace unos meses. Tras el anuncio, miles de seguidores agradecieron el desempeño del delantero africano en su paso por el equipo y se despiden de posiblemente uno de los mejores jugadores que ha vestido la mítica playera roja.

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Con un emotivo vídeo y un mensaje desconsolador, Salah anunció lo que muchos seguidores Reds no querían saber: "Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida.

"El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club"., destacó el ex futbolista de la AS Roma. Con estas palabras, Salah cierra la mejor etapa que vivió como futbolista profesional y buscará cerrar con broche de oro en lo que resta de la temporada.

Logros con Liverpool

Premier League: 2019-20 y 2024-25

EFL Cup: 2021-22 y 2023-24

FA Cup: 2021-22

Community Shield: 2022

Champions League: 2018-19

Mejor jugador Premier League: 2017-18

Goleador Premier League: 2017-18, 2018-19, 2021-22 y 2024-25

Será cuestión de tiempo saber cual será el próximo paso del ofensivo africano y de momento, los rumores apuntan a la Major League Soccer y a la Liga de Arabia Saudita. Por otro lado, Salah tendrá que enfocarse estos meses en estar físicamente al 100% para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Egipto y poder llevar a su selección a la siguiente ronda en la justa mundialista.