OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia nuevo DT para el resto del Clausura 2026

Luego de la salida de Guillermo Abascal, quien fue cesado como entrenador del Primer Equipo del Atlético de San Luis, el conjunto Potosino tiene nuevo estratega para encarar el resto del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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En el mismo comunicado en el que San Luis dio a conocer el cese del DT español, la escuadra hizo oficial que Raúl Chabrand ha asumido el cargo al frente del Primer Equipo para disputar los partidos que restan en la presente campaña de cara a la Jornada 13, fecha en la que el Atlético de San Luis va a visitar a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA tras la pausa por la Fecha FIFA.

"Con efecto inmediato, Raúl Chabrand asumirá el cargo de Director Técnico Interino del primer equipo varonil hasta la conclusión del torneo Clausura 2026...", señala el comunicado de San Luis.

La salida de Guillermo Abascal se dio luego de la derrota en la Jornada 12 contra los León, resultado con el que el equipo se ubica en el lugar 15 de la tabla general con marca de 11 puntos tras un registro de tres victorias, dos empates y siete derrotas en el Clausura 2026.

¿Quién es Raúl Chabrand, nuevo DT de San Luis?

Anteriormente, Raúl Chabrand estuvo al frente del conjunto de San Luis Sub-21, cuadro con el que estuvo 12 partidos con racha de siete triunfos y cinco partidos perdidos. A lo largo de su carrera, el entrenador mexicano fue asistente en los Xolos de Tijuana y fue DT de la Selección Mexicana en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-21. Entre otros equipos en los que ha estado, Raúl Chabrand ha sido parte de las inferiores del Atlas, y Monterrey.

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