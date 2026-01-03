Oficial: Necaxa presenta a su primer refuerzo del Clausura 2026 en la Liga Mx que llega desde Europa

El Necaxa hizo oficial la llegada de Julián Carranza al equipo de Aguascalientes como el primer refuerzo del equipo para el Clausura 2026 en la Liga Mx, el delantero argentino de 25 años llega procedente del Feyenoord de la Eredivisie en los Países Bajos.

Julián Carranza nuevo refuerzo del Necaxa

El atacante argentino llega a México después de iniciar la temporada 2025-26 con el Leicester City, en donde jugó 9 partidos de la EFL Championship en la segunda división inglesa, ahora buscará ocupar el lugar que dejó libre Diber Cambindo en el plantel de Martín Varini con los Rayos tras la salida del delantero colombiano al León Fc.

Carranza volverá a jugar en la Concacaf luego de un extenso paso por la MLS en donde registró más de 130 partidos entre el Inter Miami y Philadelphia Union, posteriormente salió al viejo continente con el Feyenoord en donde consiguió 5 goles en 30 juegos.

Con 25 años registra 62 goles y 23 asistencias como profesional y llega al futbol mexicano para afrontar un nuevo reto en su carrera con los Rayos del Necaxa en donde jugará con el dorsal número 21.

Los Rayos siguen buscando jugadores para reforzar el plantel de Varini de cara a la jornada 1 del torneo, en donde el conjunto hidrocálido jugará de visita en la comarca lagunera cuando enfrenten a Santos el próximo sábado 10 de Enero.

