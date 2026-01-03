Cruz Azul va con todo por Agustín Palavecino y ya puso sobre la mesa una oferta importantísima

Cruz Azul no quita el dedo del renglón y sigue en búsqueda de fichar a Agustín Palavecino para el Clausura 2026, para así conformar un mediocampo de ensueño, pues Nicolás Larcamón volvería a tener la dupla junto a José Paradela . Por lo anterior, la directiva celesta ya puso una oferta importantísima.

De acuerdo con varios reportes, la Máquina ofreció cierta cantidad y a Lorenzo Faravelli por Palavecino al Necaxa, pues el mediocampista tiene un valor de 8 millones de dólares (más de 143 millones de pesos). Lo anterior, puede beneficiar a ambos equipos, ya que la Máquina se quedaría con su fichaje bomba y los Rayos cubrirían la baja con otro jugador de calidad, que a la postre podrían vender como en su tiempo fue Paradela .

La Máquina ofreció a Faravelli y una suma de dinero por Palavecino|@lolofaravelli

El entrenador del Necaxa, Martín Varini, vería con buenos ojos este tipo de transacción, pues la directiva se beneficia con la venta y el quipo consigue a un nuevo jugador que sustituiría a Agustín, pues la transacción es inminente y solo es cuestión de días y que ambas directivas lleguen a un buen puerto para hacer oficial el fichaje.

Lorenzo Faravelli, la oferta que lanzó Cruz Azul

Lorenzo Faravelli es un mediocampista argentino que llegó a Cruz Azul en enero de 2024, proveniente de Independiente. El futbolista de 32 años recientemente firmó una extensión de contrato, por lo que seguirá siendo jugador de la Máquina hasta diciembre de 2026.

Sin embargo, el argentino podría ser la moneda de cambio de la Máquina para poder fichar a su compatriota. Ello, podría interesarle a Faravelli quien no vería con malos ojos una salida, pues de a poco ha perdido protagonismo en la plantilla de Nicolás Larcamón.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, “Lolo”, disputó 20 partidos en todo el segundo semestre del 2025, en los cuales solo asistió en una ocasión y se llevó tanto una tarjeta roja como una amarilla.