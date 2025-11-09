OFICIAL: El partido de cuartos de final ya DEFINIDO del Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 tiene definido su primer cruce de cuartos de final tras los resultados de este sábado 8 de noviembre; el Club América se verá las caras con los Rayados de Monterrey. Las Águilas no pudieron con el actual monarca en el Nemesio Diez y se quedaron en el cuarto lugar de la clasificación general, mientras que, los pupilos de Domenec Torrent cayeron en Zapopán ante las Chivas del Guadalajara y terminaron en el quinto lugar de la tabla.

Con estos resultados, el club de Coapa y la Pandilla tendrán que enfrentarse por un lugar en semifinales de este torneo y el primer juego será en el Estadio BBVA para que la vuelta sen juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cabe destacar que, las Águilas al terminar mejor posicionados en la clasificación general, si en la serie prevalece el empate en el global, el equipo dirigido por André Jardine accederá a las semifinales.

A esperar fecha FIFA y play in

Tanto el equipo regiomontano como el club de Coapa tendrán que esperar a que se juegue el play-in del Torneo Apertura 2025 y también la última fecha FIFA de este año. El séptimo, octavo, noveno y décimo de la tabla general se jugarán dos puestos de liguilla y después, la Selección de México se verá las caras con Paraguay y Uruguay en los partidos internacionales.