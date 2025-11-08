Liguilla al momento: Así va a la tabla general del Apertura 2025 durante la jornada 17

La fase final del Torneo Apertura 2025 está a punto de comenzar, la jornada 17 está en marcha y los Gallos Blancos de Querétaro hicieron la tarea en la frontera tras vencer a los Bravos de Juárez. Ahora, la pelota está en la cancha de los Pumas, el equipo dirigido por Efraín Juárez tiene que obtener las tres unidades contra Cruz Azul si quiere estar en el play-in, pero la Máquina Celeste asegura el liderato con un triunfo.

Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca recibirán al América en el Nemesio Diez en un compromiso que si o si moverá las cosas en la parte alta de la clasificación general. Finalmente, Rayados se verá las caras con las Chivas del Guadalajara en partido que se celebrará en suelo tapatío y en el que los dirigidos por Domenec Torrent van por el triunfo para estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

Play - in al momento

Xolos de Tijuana vs Bravos de Juárez - ganador va como séptimo lugar

Pachuca vs Querétaro - ganador va contra perdedor del otro juego y el vencedor entra como octavo

Liguilla al momento

Cruz Azul vs rival del ganador del play-in 2

Toluca vs rival del vencedor del play-in 1

América vs Chivas

Tigres vs Rayados

Cabe destacar que, todos estos compromisos se moverán conforme avancen los partidos de esta jornada sabatina y también con el resultado entre Santos Laguna y los Tuzos del Pachuca, cotejo que se jugará el día de mañana domingo 9 de noviembre en punto de las 5:00 pm que dará por terminada la fase regular del Torneo Apertura 2025.