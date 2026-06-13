OFICIAL: partido en Guadalajara es SUSPENDIDO por mal clima
El partido entre la novena escarlata y el conjunto tapatío fue suspendido cuando se jugaba el sgundo inning del compromiso en la casa de los Charros.
Malas noticias para todos los aficionados al Rey de los Deportes, el esperado encuentro entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México no pudo llevarse a cabo debido a una fuerte tormenta. El cotejo inició conforme el horario establecido y lamentablemente para su causa, fue en el segundo inning cuando ya no pudo continuar la actividad por la lluvia y el compromiso terminó siendo suspendido.
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A través de las redes sociales, el conjunto tapatío informó sobre la situación: ''Y bueno…no está lloviendo, es una TROMBA A partir de las 8:09 se están contando 3 medias horas para saber si, en ese lapso, podrá reanudarse el juego. Estaremos informando.'', mencionó la cuenta oficial de Charros de Jalisco antes de suspender el partido cerca de las 11 de la noche.
DOBLE JUEGO ESTE SÁBADO
Rápidamente, los Charros de Jalisco informaron lo siguiente para todos los aficionados que se dieron cita este viernes en el Estadio Panamericano.
- Este sábado 13 de junio disputaremos doble cartelera ante Diablos Rojos del México; lee con atención los detalles que debes saber:
- El primer partido iniciará a la 1pm, se jugará a 9 entradas y podrás ingresar al estadio con tu boleto del viernes.
- El segundo se mantiene programado a las 6pm. Si asistes al primer juego, con boleto pagado, podrás quedarte para el segundo pero sin utilizar un lugar ocupado.
- Si tienes boleto para el juego de las 6pm y quieres ingresar desde el primero, también podrás hacerlo.