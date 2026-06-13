OFICIAL: partido en Guadalajara es SUSPENDIDO por mal clima

Malas noticias para todos los aficionados al Rey de los Deportes, el esperado encuentro entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México no pudo llevarse a cabo debido a una fuerte tormenta. El cotejo inició conforme el horario establecido y lamentablemente para su causa, fue en el segundo inning cuando ya no pudo continuar la actividad por la lluvia y el compromiso terminó siendo suspendido.

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A través de las redes sociales, el conjunto tapatío informó sobre la situación: ''Y bueno…no está lloviendo, es una TROMBA A partir de las 8:09 se están contando 3 medias horas para saber si, en ese lapso, podrá reanudarse el juego. Estaremos informando.'', mencionó la cuenta oficial de Charros de Jalisco antes de suspender el partido cerca de las 11 de la noche.

DOBLE JUEGO ESTE SÁBADO

Rápidamente, los Charros de Jalisco informaron lo siguiente para todos los aficionados que se dieron cita este viernes en el Estadio Panamericano.

