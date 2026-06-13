Selección Nacional sufre ROBO y se queda sin uniformes previo a su partido del Mundial 2026

La Selección Nacional de Inglaterra sufrió un duro robo de uniformes, balones y material de trabajo a unos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en su sede de entrenamiento, lo que ha dejado en entredicho a la Federación Inglesa de Futbol (FA).

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Inglaterra sufre robo de sus pertenencias a días de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra sufrió un robo este viernes 12 de junio, luego de que los vehículos, que trasladaban el material desde West Palm Beach, Florida a la sede de entrenamiento en Swope Soccer Village, en Kansas City, fueran forzados.

El Departamento de Policía de Kansas City confirmó el robo en donde también fueron sustraídos los botines de los jugadores Harry Kane y Jude Bellingham, lo que representaría un problema ya que se trata de zapatos especialmente adaptados a los futbolistas y conseguir nuevo calzado a días del Mundial es un desafío.

Jugadores de Inglaterra en un entrenamiento previo al Mundial|JIM RASSOL/IMAGN IMAGES via Reuters

Las investigaciones de las autoridades apuntan al circulo interno de la Selección, ya que se sospecha que los propios conductores contratados para entregar el material podrían estar implicados en el robo. Hay al menos dos personas arrestadas.

La Selección de Inglaterra tenía previsto llegar a su sede en Kansas City este sábado para comenzar su preparación previo a su debut mundialista contra Croacia, pero el robo del material representará un desafío logístico que pondrá a prueba a Thomas Tuchel y a la FA.

Inglaterra estará entrenando en Swope Soccer Village, complejo deportivo del Sporting Kansas City, durante las próximas tres semanas.

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