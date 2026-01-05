OFICIAL: Los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA que transmitirá TV Azteca Deportes

Un nuevo torneo del futbol mexicano de la Liga MX se avecina, con ello, el ya tradicional y emblemático Viernes Botanero se acerca de la mano de TV Azteca Deportes. Para la primera jornada del Clausura 2026, viajaremos a suelo sinaloense para tener el partido entre los Cañoneros de Mazatlán y los Bravos de Ciudad Juárez en punto de las 6:00 pm.

El club fronterizo buscará replicar o mejorar lo hecho en el pasado certamen, en el cual llegó a la liguilla por primera vez y le complicó la vida a los Diablos Rojos del Toluca en los cuartos de final. Por otro lado, Mazatlán tendrá una nueva era en el banquillo y será un rival muy complicado de vencer en el puerto.

Partido de la jornada 1 por TV Azteca Deportes

Cañoneros de Mazatlán vs Bravos de Ciudad Juárez - viernes 9 de enero en punto de las 7:00 pm

De hecho, este compromiso será el banderazo inicial del Torneo Clausura 2026 y pondrá fin a una racha de más de dos semanas sin futbol mexicano de manera oficial. Recuerda que podrás seguir EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el partido por la señal de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.